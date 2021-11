FKG Unhas Kolaborasi Unibraw dan Unair Bicarakan Transformasi di Bidang Kedokteran Gigi

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakultas Kedokteran Gigi pada Universitas Hasanuddin atau FKG Unhas kembali menyelenggarakan konferensi internasional bertajuk “The 6th International Conference on Biophysical Technology in Dentistry”, Kamis (28/10/2021) hingga Sabtu (30/10/2021).

Digelar secara virtual melalui aplikasi Zoom.

Kali ini mengusung tema "Global Trend Transformation in Dental Practice and Research".

Menghadirkan 12 narasumber dari delapan negara, yakni Prof Yoshihiro Abiko BA DDS PhD dari Health Sciences University of Hokkaido Japan; Associate Prof Dr Amer Siddiq Amer Nordin dari Faculty of Medicine UM Malaysia; Associate Prof dr Aisha PhD dari Oral Surgery and Oral Medicine Department Al-Razi Univeristy Sana’a Yemen; Prof Ingrid-Rozylo Kalinowska MD PhD DSc dari Medical University of Lublin Poland; Dr Salem Alkaabi dari HOD Oral and Maxilofacial Surgery United Arab Emirates.

Prof Huynh Cong Nhat Nam dari Faculty of Odonto-stomatology University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City Vietnam; Prof Cheng Hwee Min dari Department Physiology Faculty of Medicine University of Malaya Malaysia; Dr Aziz Sodhi dari Product Manager at KaVo Kerr and Support the APAC Region in Management of Kerr Restorative and Endodontic Singapore.

Ada pula Dr drg Yuli Nugraeni SpKG dari FKG Universitas Brawijaya Malang; drg Harly Prabowo MSc PhD SpPros dari Universitas Airlangga, serta drg Nurhayaty Natsir PhD SpKG dan Dr drg Nurlindah Hamrun MKes dari FKG Universitas Hasanuddin.

Demikian siaran pers FKG Unhas kepada Tribun-Timur.com, Minggu (31/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Dekan FKG Unhas, Prof drg Muhammad Ruslin SpBM(K) MKes PhD menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir dengan tujuan menyediakan ruang pengembangan ilmu pengetahuan, memperluas jaringan, pengalaman serta mendiskusikan peran dan perkembangan ilmu kedokteran gigi.

ICoBTD ke-6 ini hadir dengan mengajak kolaborasi bersama Universitas Brawijaya ( Unibraw ) dan Universitas Airlangga ( Unair ) sebagai co-host.

Kegiatan ini merupakan langkah nyata FKG Unhas dalam memperluas kemitraan yang berkelanjutan, utamanya dalam mendorong perkembangan dan kontribusi bidang kedokteran gigi.