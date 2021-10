Dubes Australia Temui Plt Gubernur Sulsel dan Danny Pomanto untuk Bahas Pendidikan dan Smart City

TRIBUN-TIMUR.COM - Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM akan bertemu dengan dua kepala daerah di Sulawesi Selatan ( Sulsel ), di Makassar, Ahad atau Minggu (31/10/2021) hari ini.

Keduanya adalah Plt Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto.

Pertemuan ini guna membicarakan kerja sama yang telah terjalin antara Sulsel dan Makassar dengan Australia, seperti pendidikan kejuruan dan kota pintar (smart city).

Selain keduanya, Penny Williams juga akan bertemu dengan sejumlah pebisnis, penggerak pendidikan, tokoh masyarakat, dan alumni perguruan tingi di Australia guna membicarakan program kemitraan Australia dengan Indonesia yang dijalankan di Sulsel.

Program tersebut, antara lain PAIR (Partnership for Australia Indonesia Research), KSI (Knowledge Sector Initiative), RISE (Revitalising Informal Settlements and their Environments), dan Platform Digital Ketahanan Risiko Iklim CSIRO, Data61.

Juga Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA), dan program kerja sama ekonomi Katalis.

Pertemuan itu merupakan rangkaian dari kunjungan kerja perdana Penny Williams ke Sulsel sejak menjabat Dubes Australia untuk Indonesia pada September 2021.

“Saya senang sekali melakukan kunjungan resmi pertama saya ke Sulawesi Selatan hari ini, untuk mempelajari

lebih lanjut tentang eratnya hubungan antara Sulawesi Selatan dan Australia - yang dimulai lebih dari 200 tahun

yang lalu dengan pelayaran pelaut Makassar ke Australia utara,” kata Penny Williams dalam siaran pers Kedubes Australia.

Lebih lanjut, kata dia, Australia memiliki hubungan mendalam dengan Sulsel, termasuk hubungan bisnis, kolaborasi penelitian, dan dukungan jangka panjang kami terhadap ketahanan kesehatan, stabilitas, dan pemulihan ekonomi di provinsi ini.

Sistem pendidikan kejuruan kelas dunia Australia dan keahlian dalam teknologi smart city mendukung penanganan dan pemulihan Covid-19 di Sulsel, memberikan pelatihan keterampilan dan solusi digital untuk meningkatkan produktivitas.(rilis)