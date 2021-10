Ada Ruang Imagispace di Nipah, Harga Tiket Rp150 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya.

Pasalnya, ada persembahan spesial yang sayang dilewatkan.

Namanya Imagispace, ruang seni inovatif pertama hadir di 1st Floor, Nipah Mall, Jl Uripsumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan.

Imagispace terdiri dari lima instalasi seni yang bertema Universe, Waters, Clouds, Space, dan Colors.

Berlangsung mulai 30 Oktober hingga 31 Januari 2022 mendatang.

Kehadirannya merupakan hasil kerjasama manajemen Nipah dengan PT Kejar Aku Terus dan SGE Live.

Pertama kalinya di Makassar, Imagispace menggabungkan unsur seni, pencahayaan, musik, alam, dan sains.

Tak hanya itu, event ini juga memberi kesempatan bagi pengunjung mengeksplorasi seni dengan menggunakan indra penglihatan, penciuman, peraba, dan pendengaran.

Imagiepace hadir menginspirasi, mengedukasi, dan mengajak partisipasi para pengunjung untuk mengeksplorasi karya seni.

Adapun tema yang diangkat ialah The Universe of Us.