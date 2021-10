SPs Unhas Bahas Analisis Sosiologis Kemampuan Beradaptasi di Masa Pandemi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Webinar Diaspora Series 24 oleh Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Hasanuddin (Unhas) terus berlanjut.

Kali ini mengangkat tema Pandemic Resilience and the Lower-Class Population: A sociological Analysis, Selasa (19/10/2021).

Hadir sebagai narasumber Sulfikar Amir selaku Associate Professor of Science, Technology, and Society Sociology Programme School of Social Science Nanyang Technological University.

Sulfikar memiliki minat penelitian dalam bidang Politik Teknologi, Sosiologi Kebencanaan, Ketahanan Sosial, dan Studi Kota.

Dalam materinya, Sulfikar menjelaskan tentang masyarakat merespon dan bertahan hidup dalam kondisi keterbatasan di masa pandemi Covid-19.

Ia memberi penekanan pada aspek resiliensi, yaitu konsep kemampuan dalam menghadapi situasi yang rentan terhadap goncangan bencana.

Seperti fenomena alam atau yang berasal dari kesalahan manusia.

Dalam studi sosial bencana, kata di, peristiwa disebut sebagai suatu bencana jika terjadi disrupsi yang berdampak pada sistem sosial, ekonomi, pendidikan dan hal lainnya yang berkaitan.

Kemudian akan berakhir pada kerugian finansial, infastruktur dan mengakibatkan korban jiwa.

“Pemahaman terhadap bencana merupakan fenomena sosial adalah suatu pengetahuaan yang dianggap sangat penting terkait analisis terhadap apa yang disebut sebagai kemerataan dalam bencana,” katanya via rilis ke tribun-timur.com, Rabu (20/10/2021).