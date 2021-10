Peringati Maulid Nabi, Karaeng Kio: Mari Tingkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah

Wakil Bupati Gowa, H Abd Rauf Malagani saat memberikan sambutan pada Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah Tahun 2021 secara virtual di Rumah Jabatan Wakil Bupati Gowa, Selasa (19102021).

TRIBUN-TIMUR.COM, GOWA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah Tahun 2021.

Peringatannya digelar secara virtual di Rumah Jabatan Wakil Bupati Gowa, Selasa (19/10/2021).

Dalam sambutannya, H Abd Rauf Malaganni meminta seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat Kabupaten Gowa untuk semakin meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW di momentum Maulid Nabi Besar Muhammad SAW.

"Meningkatkan kecintaan kepada Rasulullah SAW menjadi satu hal yang sangat penting. Karena kita ketahui bersama bahwa dengan semakin berkembangnya rasa cinta kita kepada beliau maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani beliau, segala perilaku dan pola kehidupan nabi kita Muhammad SAW," ujarnya katanya via rilis diterima, Rabu (20/10/2021)

Olehnya itu, Karaeng Kio sapaannya menuturkan salah satu hikmah dari Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah terdapat keteladanan dalam segala aspek kehidupan.

Baik dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga maupun dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

"Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan kita tentu berharap kegiatan seperti ini bukan hanya, kegiatan seremonial belaka. Tetapi kita berharap ini menjadi momen penting dalam mempersatukan komponen masyarakat Kabupaten Gowa dan jalinan tali silaturahim," ungkapnya.

Karaeng Kio juga meminta kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi membantu pemerintah agar masyarakat terhadap berbagai program kegiatan yang telah disusun bersama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2021-2026.

Dia menyebutkan sejumlah program Pemerintah Kabupaten Gowa Periode 2021-2026.

Salah satunya, di bidang keagamaan. Di bidang Keagamaan.