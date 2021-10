Cara Mengatasi Hidung Tersumbat

TRIBUN-TIMUR.COM - Perubahan indera penciuman bagi sebagian orang sungguh tidak enak. Perubahan indera ini turut mempengaruhi rasa makanan.

Namun, jangan khawatir, kondisi tersebut bukan masalah serius dan dapat pulih sendiri dalam beberapa hari atau beberapa pekan.

Menurut National Health Service, terdapat beberapa bentuk perubahan indera penciuman:

Kehilangan penciuman (anosmia)

Mencium aroma benda yang tidak ada (phantosmia), seperti bau asap atau roti terbakar

Berkurangnya kemampuan penciuman (hyposmia)

Mencium bau berbeda dari sebuah benda (parosmia)

Keempat kondisi di atas bisa disebabkan oleh beberapa kondisi berikut:

Demam atau flu

Infeksi saluran sinus (Sinusitis)

Alergi

Tumor dalam hidung (polip)

Belakangan, anosmia juga turut diidentikkan dengan COVID-19. Penelitian Xiangming Meng, dkk. dalam American Journal of Otolaryngology yang berjudul “COVID-19 and anosmia: A review based on up-to-date knowledge” (2020) menunjukkan gangguan penciuman merupakan salah satu gejala khas COVID-19.

Me