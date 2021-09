Viani Limardi Gugat PSI Rp1 T karena Merasa Difitnah, Abu Janda: Menurut Saya PSI Ini Blunder Parah

TRIBUN-TIMUR.COM - Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda turut berkomentar terkait aksi Mantan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Viani Limardi, yang menggugat PSI sebesar Rp 1 triliun.

Diketahui, Viani Limardi menggugat PSI lantaran tak terima dipecat atas tudingan tudingan mark-up atau penggelembungan dana reses.

Menurut sahabat Denny Siregar dan Eko Kuntadhi itu, PSI melakukan blunder.

"maap ya.. menurut saya @psi_id ini BLUNDER parah (emoji) urusan internal mecat kader @ms.tionghoa pake buka ke media alasannya "mark up",

jadinya kadrun pesta pora goreng "kader PSI korupsi" yang kena PSI juga diframing kadrun "partai korup" (emoji)

sekarang kader ybs gak terima difitnah "korup" mau gugat 1 T (emoji) runyam kan...

sorry to say ini stoopid banged," tulis Abu Janda di akun Instagram @permadiaktivis2, Selasa (28/9/2021) malam, seperti dikutip Tribun-timur.com.

Tampak Abu Janda memposting capture judul artikel berita tentang Viani Limardi yang menggugat PS Rp 1 T.

Anggota DPRD DKI Berdarah Makassar-Tionghoa melakukan perlawanan.