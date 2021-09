Pegadaian Kanwil Makassar Ajak Anak-anak Peduli Lingkungan dan Menabung Emas

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PT Pegadaian Persero menyelenggarakan Program Memilah Sampah menabung emas For Kids.

Setiap anak-anak yang membawa Sampah ke Bank Sampah Binaan Pegadaian berhak mendapatkan kesempatan membuka Tabungan Emas secara gratis dan memperoleh bingkisan spesial

Syarat peserta berusia 7-18 tahun.

Kepala Bagian Pengembangan Kemitraan dan Bina Lingkungan di Kantor Wilayah VI Makassar, Awal Ma’ruf mengatakan,

kegiatan MSME for Kids ditujukan untuk menumbuhkan kebiasaan baik bagi anak-anak.

Yakni memilah sampah dan menabung.

“Kami mengajak anak-anak menjadi pahlawan lingkungan dengan belajar bagaimana cara memilah sampah yang benar," katanya, Rabu (22/9/2021).

Dengan begitu, lanjut dia, mereka akan terbiasa memilah sampah dan menjaga lingkungan di sekitarnya.

"Selain itu, kami juga ingin memperkenalkan kebiasaan menabung melalui produk Tabungan Emas," bebernya.

Serentak di 7 Bank Sampah

Kegiatan MSME For Kids secara serentak dilaksakan mulai hari ini, Rabu (22/9/2021) di tujuh Bank Sampah the Gade Clean and Gold.