Penyebab Cacing Mati Jika Diberi Garam, Termasuk Lintah dan Siput

TRIBUN-TIMUR.COM - Cacing adalah hewan yang berbentuk tabung serta tidak punya anggota tubuh bagian luar seperti tangan dan kaki.

Pernah lihat saat dipotong tubuhnya akan berubah jadi individu cacing yang baru?

Kok bisa? Jawabannya, itu karena cacing termasuk hewan yang membelah diri.

Ketika dibelah menjadi dua, kedua potongan tubuhnya akan berubah menjadi individu cacing yang baru.

Cacing tidak bisa mati karena dibelah, tapi cacing akan mati jika ditaburi garam.

Benarkah cacing mati karena garam?

Zexuan Wu dan kawan-kawan dalam jurnal Effects of Salinity on Earthworms and the Product During Vermicomposting of Kitchen Wastes (2019) menyebutkan bahwa cacing tanah memberikan respon stress dan kegelisahan pada salinitas yang tinggi (kadar garam tinggi).

Hal itu karena menyebabkan ketidakseimbangan tekanan osmotik yang berujung pada dehidrasi sel.

Ketika cacing ditaburi garam, ia akan menggeliat dan mencoba melarikan diri dari garam tersebut.

Namun, garam menempel pada kulit cacing hingga akhirnya cacing mati.