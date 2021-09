Mau Beli Sepatu? 15 Brand Kenamaan TSM Makassar Tawarkan Diskon Hingga 70 persen

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribuners; Berbicara tentang penampilan, sepatu tak hanya melindungi kaki, tetapi juga memberikan nilai tambah sebagai penunjang kesempurnaan penampilan.

Saat ini, 15 brand kenamaan di Trans Studio Mall (TSM) Makassar tengah memberikan diskon hingga 70 persen.

Ada promo dari tenant Everbest yang berlokasi di Ground Floor.

Tenant yang satu ini menghadirkan promo Sale Pay 1 Get 2 untuk sejumlah koleksi mulai dari heels, flats hingga sneakers sampai 20 September 2021.

Tak ketinggalan brand evb diperuntukkan bagi wanita modern yang bergaya muda and chic memberikan promo Fantastic Big Sale diskon up to 50 persen untuk koleksi heels & pumps, wedges, flats and sandals.

Promo yang satu ini masih bisa dinikmati hingga 10 Oktober 2021 mendatang.

Ada juga diskon Big Sale up to 50 persen dari tenant Gosh untuk produk sepatu (selected items) hingga 30 September 2021.

Selanjutnya ada diskon dari Tracce.

Berlokasi di First Floor, tenant ini menghadirkan promo Great Sale up to 50 persen (on selected items) berlangsung selama persediaan masih ada.

Menyisir tenants footwear berikutnya, ada My Feet brand alas kaki kesehatan yang terletak di Ground Floor menghadirkan Flash Sale diskon 30 persen untuk semua produk orang dewasa.