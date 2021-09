Mantan Kepala SD Ditangkap oleh Tim Kejagung karena Korupsi Dana BOS

ND, mantan Kepala SDN 79 Palembang saat digelandang ke Kejari Palembang

TRIBUN-TIMUR.COM - Tim Tabur Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Tim Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan berhasil menangkap ND (56), mantan Kepala SDN 79 Palembang.

ND melarikan diri selama kurang lebih satu tahun. ND akhirnya berhasil ditangkap di Kecamatan Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (14/9/2021) malam. ND ditangkap di sebuah rumah yang selama ini dijadikan sebagai tempat persembunyian.

Dari pantauan, tersangka ND tiba di Kejari Palembang pada pukul 19.30 WIB, didampingi oleh kuasa hukumnya.

ND hanya diam dan menunduk saat dimintai keterangan oleh awak media, yang telah menunggunya di Kejari Palembang

Dikonfirmasi pada Kasi Intelijen Kejari Palembang, Budi Mulia SH MH didampingi Kasi Tindak Pidana Khusus Kejari Palembang, Boby H Sirait membenarkan penangkapan pada ND yang merupakan mantan Kepala SDN 79 Palembang

"Benar bahwasanya saat ini ND, kepala sekolah SDN 79 Palembang yang sempat buron telah berhasil ditangkap dipersembunyiannya, di kawasan Pangkalan Balai," ujar Kasi Intelegen Kejari Palembang, Budi Mulia SH MH, Selasa (14/9/2021).

Dirinya menjelaskan bahwasanya ND diduga telah melakukan tindak pidana korupsi Dana Bos SDN 79 Palembang, tahun anggaran 2019.

Yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 450.000.000,-

Atas perbuatanya, tersangka ND dikenakan pasal 2 atau pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi.

"Selanjutnya pada yang bersangkutan akan dilakukan penahanan selama 20 ari ke depan di Lapas Wanita Palembang," ujar Budi.

Diberitakan sebelumnya, Berdasarkan data yang diperoleh oleh Kejari Palembang, dana Bos SDN 79 Kota Palembang bersumber dari APBN Triwulan II dan III, sebesar Rp 560.640 juta.

Sementara dana Bos APBD Triwulan II sebesar Rp 40.440 juta, tahun anggaran 2019.

Mantan Kepala Sekolah SDN 79 Palembang, ND ditangkap pada Selasa malam (14/9/2021). (SRIPOKU.COM/CHAIRUL NISYAH)

Sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di SDN 79 Palembang, ND juga pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 114 Palembang.

Dirinya sempat dipanggil oleh komisi IV DPRD Kota Palembang karena adanya laporan wali murid, atas dugaan telah meminta sejumlah uang kepada wali murid yang anaknya lulus di SDN 114 dengan modus menghubungi satu persatu untuk melunasi sejumlah uang.(*)

