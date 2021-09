FOTO; Perayaan HUT ke-6 Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/SANOVRA Suasana perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-6 Four Points by Sheraton Makassar, Selasa (7/9). Perayaan HUT Four Points by Sheraton berlangsung sederhana, diwarnai dengan pemotongan tumpeng, tarian semangat para staf hotel.

