7 Artis dan Aktor Termahal 2021 Jun Ji Hyun Teratas Disusul Ex Pasangan Soog Joong Ki-Song Hye Kyo

TRIBUN-TIMUR.COM- Artis Drama Korea memang masih digandrungi sampai saat ini.

Sehingga, wajar mereka banyak tampil di berbagai Drama Korea dan film.

Setelah mereka juga banyak mengambil pekerjaan sebagai bintang iklan, model, atau justru jadi penyanyi.

Sehingga, artis drama korea berhasil mengumpulkan pundi-pundinya selama tahun 2021.

Lalu siapa saja artis terkaya di Korea Selatan?

Jun Ji Hyun Rp 209 miliar

Dikutip dari koreaboo.com, dilaporkan oleh Entertainment Live pada Jumat (3/9/2021) aktris kelahiran 1981 silam itu menempati posisi tertinggi untuk kategori bintang termahal.

Diketahui bahwa Jun Ji Hyun menerima seratus juta won (sekitar Rp1,22 miliar) per episode untuk My Love From the Star. Drama SBS yang juga dibintangi Kim Soo Hyun itu memiliki 20 episode, artinya ia menerima 200 juta won (sekitar Rp2,46 miliar) dari drama ini saja.

Kekasih Alien Tampan Jun Ji Hyun Dipastikan Gabung di Serial Netflix Kingdom 2, Drama Kisah Zombie (entertain.naver.com)

Menurut Entertainment Live, nilai bintang Jun Ji Hyun telah meningkat begitu banyak sejak saat itu.

Pemeran dalam Drama Korea Kingdom:Ashin of The North itu telah menghasilkan KRW 17 ratus juta atau setara dengan Rp 209,6 miliar sepanjang tahun 2021.