Live Mola TV! Brasil vs Argentina di Kualifikasi Piala Dunia 2022 Jam 02.00, Line Up & Head To Head

Preview Brasil vs Argentina Kualifikasi Piala Dunia 2022

TRIBUN-TIMUR.COM - Duel Brasil vs Argentina akan tersaji di Laga Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Conmebol, Senin (6 September 2021), pukul 02.00 WIB.

Cek prediksi line up atau susunan pemain Brasil vs Argentina, akan tersaji duel Lionel Messi vs Neymar.

Duel Brasil vs Argentina bisa disaksikan via Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Perjumpaan antara kedua negara nanti akan menjadi lebih menarik karena pada Juli lalu Argentina berhasil menjuarai Copa America 2021 di Brasil.

Gol tunggal Angel Di Maria turut memastikan trofi perdana bagi Lionel Messi untuk Argentina.

Maka, akan ada nuansa balas dendam dari kubu Brasil di laga nanti.

Akan tetapi, sangat disayangkan karena Tite tak bisa memanggil para pemain terbaiknya di 3 laga kualifikasi bulan ini.

Para pemain yang mengadu nasib bersama klub-klub Inggris tak bisa ia bawa karena suatu sebab.

Salah satunya, lantaran mayoritas negara Amerika Selatan dicap sebagai zona merah COVID-19 oleh Pemerintah Inggris.

Efeknya, setiap orang yang masuk ke Inggris dari negara zona merah diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari.