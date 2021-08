Tinjau Vaksinasi HIPMI Sulsel, Mardani Maming Sebut Ini Program Nasional

Suasana vaksinasi hari pertama HIPMI Sulsel di Golden Lily Ballroom Hotel Four Point by Sheraton, Jl Andi Djemma No130, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/8/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Mardani Maming hadir langsung meninjau vaksinasi massal di Golden Lily Ballroom, Hotel Four Points by Sheraton, Jl Andi Djemma No 130, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (23/8/2021).

Vaksinasi diselenggarakan BPD HIPMI Sulsel selama dua hari, Senin-Selasa (23-24/8/2021).

Di hari pertama, panita berhasil mendistribusikan 1.000 dosis vaksin. Para peserta sebelumnya sudah melakukan pendaftaran secara online.

Program akan dilanjutkan lagi pada hari berikutnya sebanyak 1.000 dosis vaksin.

Menurut Mardani Maming , program ini diselenggarakan HIPMI secara nasional

Tujuannya, membantu percepatan vaksinasi demi melindungi masyarakat dari penularan Covid-19.

"Vaksinasi ini ikhtiar kita bersama untuk mencegah penularan Covid-19," katanya.

Bagi Mardani Maming, program vaksinasi yang digelar HIPMI di Sulawesi Selatan ini mengusung tema Vaksin Aman, Masyarakat Sehat.

"Vaksinasi ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Dinas Kesehatan," ucapnya.

Ia menegaskan, HIPMI akan terus mendukung program percepatan vaksinasi Covid-19 ini.