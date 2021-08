Prof Indrianty Sudirman Komitmen Bawa Unhas Bereputasi Internasional

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Indrianty Sudirman mendaftar sebagai calon rektor Unhas periode 2022-2026.

Penyerahan berkas pendaftaran berlangsung di Sekretariat Panitia Pemilihan Rektor (P2R), Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Kampus Unhas Tamalanrea, Kamis (19/8/2021).

Sebelum mendaftar, Sekertaris Majelis Wali Amanat ini dilepas langsung oleh sejumlah guru besar dan pimpinan fakultas di Pascasarjana FEB.

Termasuk diantaranya Prof Basri Hasanuddin, Prof Djabir Hamzah, dan Prof Rahman Kadir.

Ditemui usai pendaftaran, Prof Indri berkomitmen membawa Unhas menjadi kampus yang bereputasi internasional.

Untuk mewujudkan itu, kata Prof Indri tercermin pada tagline yang dibawa di Pemilihan Rektor Unhas.

Adapun taglinenya yakni SEND IS by Collaboration (Start from the end to innovate for sustainability by collaboration).

“Jadi kita ingin melibatkan komponen, sekarang exahelix, tambahannya teman-teman media ini, untuk berkoloborasi,” tuturnya.

Dikatakan Prof Indri, bahwa salah satu tantangan yang bakal dihadapi adalah adanya disrupsi.

“Baik disrupsi karena Covid-19, maupun distrupsi karena revolusi 4.0,” katanya