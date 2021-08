Ariel Noah Ngaku Sepi Job Selama Pandemi Covid-19, Banting Stir Kerjakan Hal Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Musisi Ariel Noah ngaku sepi job selama masa Pandemi Covid-19.

Dirinya blak-blakan disibukkan dengan kegiatan ini.

Beberapa waktu lalu, mantan pacar Luna Maya menjadi pembicaraan.

Saat pandemi Covid-19, musisi Ariel NOAH memang jarang manggung bersama bandnya, NOAH.

Mengisi banyak waktu lowong, ayah Alleia Anata Irham itu mengasah keahlian terpendamnya.

Mantan kekasih Luna Maya ini pernah pamer keahlian menjadi tukang kayu.

Kali ini, Ariel NOAH memamerkan keahliannya dalam merakit alat elektronik.

Hal itu terlihat dalam video trailer youtube yang juga dibagikannya di akun instagram @arielnoah, baru-baru ini.

"Salah trailer yg kmrn. Ok ini dia MOD wall PC nya. On my youtube channel. #rog #asusdiypc #gamewithintel," tulis Ariel.

Dalam video itu, Ariel terlihat cekatan dalam menjadi tukang elektronik.