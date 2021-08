Menparekraf RI Sandiaga Uno Ajak 500 Mahasiswa Unismuh Makassar jadi Enterpreuneur Muda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 500 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar menggelar Program Kolaboratif inspiratif bersama KAHMIPreneur dan Kementerian Parekraf yaitu YOUNG Entrepreneur Summit (YES).

Acara webinar YES Goes to Campus, bertajuk sustainable Entrepreneur Spirit berlangsung lancar melalui aplikasi Zoom, Sabtu (14/8/2021).

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berharap, mahasiswa turut serta aktif dalam upaya pemulihan ekonomi tanah air, khususnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menparekraf menegaskan, Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Namun, pihaknya harus tetap semangat untuk bangkit, mengingat ada 34 juta masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Untuk itu, mahasiswa harus menjadi agen perubahan, jangan jadi agen rebahan, jangan menjadi penonton, tapi mahasiswa harus menjadi pemain dan penggerak ekonomi bangsa," katanya.

"Peran aktif mahasiswa sangatlah penting dalam pemulihan ekonomi ke depan, karena the future belongs to you,” tambahnya.

Ia menyampaikan, sensus penduduk tahun 2020, kaum milenial dan generasi Z tercatat mendominasi sebesar 53 persen atau sekitar 90 juta orang dari penduduk Indonesia.

Oleh karenanya, diperlukan peran serta mahasiswa sebagai generasi muda.

"Mahasiswa harus menjadi agen penggerak ekonomi Indonesia," tegasnya.