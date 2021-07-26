Breaking News:

Tribun Luwu Timur

Gantikan AKBP Indratmoko, AKBP Silvester Mangombo Jabat Kapolres Luwu Timur

Gerbong mutasi di jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali bergulir.

Penulis: Ivan Ismar | Editor: Sudirman
zoom-inlihat foto Gantikan AKBP Indratmoko, AKBP Silvester Mangombo Jabat Kapolres Luwu Timur
TRIBUN-TIMUR.COM/IVAN ISMAR
Kapolres Luwu Timur, AKBP Indratmoko 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Gerbong mutasi di jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali bergulir.

Pergeseran ini merujuk pada surat telegram Kapolri nomor: ST/1508/VII/KEP/2021 tanggal 26-7-2021 atau hari ini.

Sejumlah perwira dengan jabatan kapolres bergeser. Termasuk Kapolres Luwu Timur AKBP Indratmoko pun juga ikut bergeser.

"Iya (bergeser)," kata AKBP Indratmoko singkat dalam pesan WhatsAppnya kepada TribunLutim.com, Senin (26/7/2021) sore.

AKBP Indratmoko menjabat Kapolres Luwu Timur sejak Februari 2020 atau sekitar 1 tahun lima bulan.

Saat itu, AKBP Indratmoko menggantikan kapolres sebelumnya, AKBP Leonardo Panji Wahyudi yang dimutasi menjadi Kapolres Sidrap.

Dalam surat telegram terbaru tersebut, AKBP Indratmoko bergeser menjadi Irbid Itwasda Polda Sulsel.

Adapun pengganti AKBP Indratmoko sebagai Kapolres Luwu Timur yang baru adalah AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora.

AKBP Silvester sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri.

Adapun kasus yang baru-baru diungkap AKBP Indratmoko yaitu menggagalkan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tujuan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).

Halaman selanjutnya
Halaman
12
Tags
Luwu Timur
Berita Terkini Luwu Timur
AKBP Indratmoko
Kapolres Luwu Timur
AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora
AKBP Leonardo Panji Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait :#Tribun Luwu Timur
Ikuti kami di
Video Pilihan
Viral Video Satpam Tes Air Keran Hasilnya Positif Covid-19 dan Minta Warga Tak Swab, Ini Faktanya
Viral Video Satpam Tes Air Keran Hasilnya Positif Covid-19 dan Minta Warga Tak Swab, Ini Faktanya

tribun belanja

Produk Terbaru

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 3

Rp. 18.300
Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Dettol Sabun Batang Original 100g isi 5

Rp. 30.000
Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Dettol Sabun Batang Lasting Fresh 100g isi 3

Rp. 18.300
Dettol Hand Sanitizer Ori 50 ml Screw Cap Bottle

Dettol Hand Sanitizer Ori 50 ml Screw Cap Bottle

Rp. 11.456
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan