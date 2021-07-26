Tribun Luwu Timur
Gantikan AKBP Indratmoko, AKBP Silvester Mangombo Jabat Kapolres Luwu Timur
Gerbong mutasi di jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali bergulir.
Penulis: Ivan Ismar | Editor: Sudirman
TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Gerbong mutasi di jajaran Polda Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali bergulir.
Pergeseran ini merujuk pada surat telegram Kapolri nomor: ST/1508/VII/KEP/2021 tanggal 26-7-2021 atau hari ini.
Sejumlah perwira dengan jabatan kapolres bergeser. Termasuk Kapolres Luwu Timur AKBP Indratmoko pun juga ikut bergeser.
"Iya (bergeser)," kata AKBP Indratmoko singkat dalam pesan WhatsAppnya kepada TribunLutim.com, Senin (26/7/2021) sore.
AKBP Indratmoko menjabat Kapolres Luwu Timur sejak Februari 2020 atau sekitar 1 tahun lima bulan.
Saat itu, AKBP Indratmoko menggantikan kapolres sebelumnya, AKBP Leonardo Panji Wahyudi yang dimutasi menjadi Kapolres Sidrap.
Dalam surat telegram terbaru tersebut, AKBP Indratmoko bergeser menjadi Irbid Itwasda Polda Sulsel.
Adapun pengganti AKBP Indratmoko sebagai Kapolres Luwu Timur yang baru adalah AKBP Silvester Mangombo Marusaha Simamora.
AKBP Silvester sebelumnya menjabat Kanit IV Subdit II Dittipidsiber Bareskrim Polri.
Adapun kasus yang baru-baru diungkap AKBP Indratmoko yaitu menggagalkan pengiriman bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tujuan Bahadopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
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