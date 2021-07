Ini Keunggulan Smartfren Fiber In The Air

Smartfren Business meluncurkan Fiber in the Air, solusi internet untuk keperluan bisnis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Smartfren Business meluncurkan Fiber in the Air.

Fiber in the Air ini solusi internet untuk keperluan bisnis, yang memanfaatkan akses radio nirkabel last mile serta ditopang kabel serat optic.

Solusi ini menyediakan internet khusus (leased line) dengan keunggulan berupa jaringan stabil, andal, sekaligus lebih hemat biaya.

Keunggulan tersebut, Smartfren Business Fiber in the Air diharapkan membuka peluang besar bagi pengembangan serta digitalisasi bisnis.

Demikian dikatakan VP Sales Enterprise Smartfren Business, Noertattu Supanery.

“Smartfren Business merancang Fiber in the Air dengan komitmen memberikan produk yang dapat membuka peluang bagi seluruh pelanggan," katanya melalui rilisnya, Kamis (22/7/2021).

Solusi ini, lanjut dia memiliki kualitas jaringan andal, hemat biaya, dan jaminan layanan setara dengan solusi lain yang berbasis kabel serat optik.

Selain itu, ia membeberkan ada keunggulan lebih besar dari sisi penghematan.

"Fiber in the Air dapat mengurangi biaya rata-rata konektivitas hingga 20 persen setiap bulannya," katanya.

Hal ini membertikan dampak signifikan bagi perusahaan yang memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia.