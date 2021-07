Apa itu PPKM Level 4? Jadi Perbincangan Warganet hingga Trending Topik, ini Penjelasan Luhut

TRIBUN-TIMUR.COM - PPKM Level 4 diperpanjang oleh pemerintah hingga 25 Juli 2021. Hasil PPKM Level 4 akan dieavaluasi.

Jika pada 25 Juli kasus harian Covid-19 menurun, akan dilakukan pelonggaran pada 26 Juli.

PPKM Level 4 sendiri menjadi pengganti dari PPKM Darurat yang berlaku pada 3 hingga 20 Juli 2021 lalu.

Dengam berubahnya istilah PPKM Darurat menjadi PPKM Level 4, menuai banyak reaksi dari warganet, terkhusus penggunaan Twitter.

Tagar PPKM Level 4 menjadi trending topik nomor satu di Twitter Indonesia.

Banyak pengguna Twitter yang menyamakan istilah PPKM Darurat dengan berbagai macam hal seperti makanan, permainan sampai istilah di dunia Hubungan Internasional salah satunya official akun @TxtdariHI.

"PPKM Level 1, PPKM Level 3, PPKM Level 3 PPKM Level 4, PPKM Level of Analysis: Individu & Kelompok, PPKM Level of Analysis: Negara-Bangsa, PPKM Level of Analysis: Sistem Regional & Global," cuitnya.

Pemilik akun @poconghypebeast menyamakan istilah PPKM Level 4 dengan aneka makanan pedas.

"Istilah - istilah di masa pandemi : PSBB,PSBB Total, PSBB Transisi, PPKM, PPKM Mikro, PPKM Darurat, PPKM Level 1, PPKM Level 2 , PPKM Level 3, PPKM Level 4, PPKM Pedes banget

PPKM Pedes gila, PPKM Pedes banget gila sampe guling-guling," cuitnya.

Ada juga penggunaan Twitter @brianrii yang menyamakan istilah PPKM Level 4 dengan draf skripsi.