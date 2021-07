Tim Fakultas Pertanian Unhas Raih Bronze Medal DiICE 2021

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Prestasi membanggakan dicetak oleh empat mahasiswa Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Unhas.

Di mana, keempat mahasiswa angkatan 2018 ini berhasil meraih Bronze Medal pada ajang Darulaman International Innovation, Competition And Exhibition 2021 (DiICE’21).

Tim yang berhasil lolos, yakni, Muhammad Hanif Muflih, Andi Nisra Fasirah, Annisa Batara dan Indah Pratiwi.

DiICE’21 digelar oleh Institute of Teacher Education, Kampus Darulaman bekerja sama dengan Pemerintah Negara Bagian Kedah Darul Aman, Center of Excellence Goepolymer and Green Technology (CEGeogTech) dan Malaysian Research & Innovation Society (MyRIS), University of Perlis Malaysia (UniMAP).

Muhammad Hanif Muflih, perwakilan tim menjelaskan keikutsertaannya bersama anggota tim dalam kompetisi DilCE’21 untuk mengasah bakat dan kemampuan diri.

Selain itu, ia juga mengaku mencari pengalaman serta memperkaya pengetahuan dan rasa percaya diri.

“Terlibat langsung dalam kompetisi merupakan suatu prestasi, kami ikut kompetisi ini karena ingin mencari pengalaman dan Alhamdulillah hasilnya memuaskan,” katanya via rilis yang diterima tribun-timur.com, Selasa (20/7/2021).

“Kami sangat bangga bisa mengikuti berbagai tahapan seleksi hingga bisa meraih Bronze Medal ini,” sambung Hanif.

DiICE’21 mengusung tema Enhancing the Innovation of Education in the Industrial Revolution 4.0.

Para peserta berkesempatan menampilkan inovasi, penemuan dan desain menarik yang diciptakan untuk mengkomersilkan inovasi dan ide mereka.