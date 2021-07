50 Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021 untuk Share via WhatsApp, Instagram, dan Facebook

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 2021 atau 1442 H.

Untuk menyambut hari kemerdekaan bagi umat Muslim, banyak diantara kita saling bertukar ucapan bisa dikirimkan via media sosial maupun WhatsApp.

Berikut 50 Kumpulan Ucapan di bawah ini dapat kamu bagikan untuk teman, saudara, keluarga, rekan kerja dan orang terdekat lainnya.

Berikut adalah kumpulan ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha 2021, dikutip dari BusinessInsider dan Indiatimes:

1. Your prayers and sacrifices will never go unanswered. On this Eid al-Adha, embrace Allah’s divine blessings with all that you have. Eid Mubarak!

Doa dan pengorbanan kalian akan terjawab. Pada Idul Adha ini, rangkullah berkah ilahi Allah dengan semua yang kamu miliki. Selamat Hari Raya Idul Adha.

2. Wishing you a very Happy Eid al-Adha. Cherish every moment of this beautiful festival and may all your dreams come true soon.

Selamat Hari Raya Idul Adha. Hargai setiap momen festival yang indah ini dan semoga semua impianmu segera terwujud.

3. May you continue to grow wiser every day! May this Eid bring happiness to you and your family. Eid al-Adha Mubarak!

Semoga kamu terus tumbuh lebih bijaksana setiap hari! Semoga Idul Adha ini membawa kebahagiaan bagi kamu dan keluarga. Selamat Hari Raya Idul Adha.