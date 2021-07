Ini Dia Promo Apik 6 Tenant Kuliner Mal Ratu Indah di Bulan Juli

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah tenant menghadirkan promo bertajuk MaRI Vaksin.

Edisi Juli, deretan tenant food and beverages menghadirkan promo menariknya.

Untuk itu, pelanggan dapat memanfaatkan promo ini untuk berkumpul bersama kerabat dan keluarga.

Adapun tenant kuliner yang ikut serta meramaikan program MaRI Vaksin ini.

Di antaranya, 3 Wise Monkeys, Burger King, Gokana Ramen and Teppan, Marugame Udon, Pizza Hut, dan Kopi Kenangan.

Pelanggan yang tertarik, cukup datang ke tenant MaRI dan nikmati promonya.

Tenant Relation Section Head Mal Ratu Indah (MaRI), Ina Sakina Rustham mengatakan, di tengah pembatasan jam operasional mal yang dicanangkan pemerintah, MaRI berupaya memberikan promo spesial kepada pengunjung.

“Dalam upaya meningkatkan semangat masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, MaRI bekerja sama dengan tenant hadir memberikan promo menarik bagi pelanggan setianya," katanya, Sabtu (17/7/2021).

Misalnya di 3 Wise Monkeys dikenal dengan puluhan menu masakan jepang yang lezat.

Pecinta Japanese Cuisine kini dapat menikmati menu all you can eat mulai Rp 149 ribu.