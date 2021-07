Lepaskan Belenggu Masa Lalumu, Jangan Terbelenggu Rasa Bersalah!

LEPASKAN BELENGGU MASA LALU

Oleh Aswar Hasan

Dosen Fisipol Unhas

Apa pun masa lalu Anda, itu sudah usai.

Tak ada lagi yang dapat Anda lakukan untuk mengubah apa yang sudah berlalu.

Karenanya, Anda harus memusatkan perhatian pada masa kini.

Memang, sulit untuk tidak mengingat apa yang sudah terjadi.

Namun, jika Anda ingin berhasil, anda harus bisa mengalihkan perhatian anda ke apa yang sedang terjadi pada anda sekarang.

Anda harus bisa melepaskan diri dari belenggu masa lalu karena anda hidup pada masa kini. Kurang lebih itulah nasihat Richard Templar penulis buku best seller Internasional the Rules of Work.

Lebih lanjut, Richard Templar berkata, jika anda mengenang masa lalu karena rasa penyesalan, maka anda harus yakin bahwa anda tak mungkin kembali lagi dan membetulkan apa yang telah anda lakukan.

Jika Anda terbelenggu rasa bersalah, Anda hanya merusak diri sendiri.

Kita semua pernah membuat keputusan buruk yang memengaruhi orang di sekitar kita yang kita cintai dan tidak memperlakukannya dengan benar.