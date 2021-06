Kasus Covid-19 Meningkat di Sulsel Selama Juni, Pakar Epidemologi: Indikasi Transmisi Lokal Tinggi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - dilansir data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di akun sosial media Twitter @BNPB_Indonesia, jumlah pasien terkonfirmasi di Sulawesi Selatan sejak (1-30/6/2021) di angka 2.056 pasien.

Artinya rerata pasien terkonfimasi di angka 68 per hari.

Dimana penambahan pasien paling terendah terjadi pada (1/6/2021) dengan 3 pasien.

Sementara penambahan pasien tertinggi terjadi pada (30/6/2021) dengan 212 pasien.

Pakar Epidemologi FKM Unhas, Prof Ridwan Amiruddin menilai ini sebuah alert atau peringatan.

"Ini pertanda, peningkatan yang tajam dan akan terus meningkat untuk beberapa pekan kedepan," ujar Ketua Tim Konsultan Satgas Penanganan Covid-19 Sulsel itu via pesan WhatsApp, Rabu (30/6/2021) malam.

Lalu apa yang harus dilakukan agar peningkatan pasien Covid-19 tak meningkat tajam?

"Langkah-langkah yang harus dilakukan apapun nama programnya misalnya PSBB PPKM dan sebagainya, yang utama meredam pergerakan populasi," jelasnya.

Terkait transmisi yang dominan di Sulsel sehingga terjadi lonjakan cukup besar dia akhir Juni, Ridwan melihat klaster keluarga.

"Untuk sekarang, hampir tidak kelihatan klasternya, by the way umumnya kluster keluarga. Itu indikasi transmisi lokal yang tinggi," jelasnya.