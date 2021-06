Ade Armando Terima Tantangan Debat Terbuka 'Kritik BEM UI Jokowi King Lip of Service', Live YouTube

TRIBUN-TIMUR.COM - Pakar Komunikasi yang juga Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI), Ade Armando, disebut menerima tantangan debat terbuka bertajuk Demokrasi dan Kebebasan Sipil 'Kritik BEM UI Jokowi sebagai The King of Lip Service'.

Hal tersebut diungkapkan pihak Blok Politik Pelajar (BPP) di Instagram @blokpolitikpelajar.

Diketahui, BPP yang mengundang Ade Armando untuk debat terbuka atas nama solidaritas BEM UI.

BPP juga sudah merevisi poster debat terbuka tersebut. BPP akan diwakili Delpedro Marhaen.

Rencananya, debat Ade Armando vs BPP itu dilaksanakan via Zoom dan ditayangkan Live Streaming YouTube, Senin, 28 Juni 2021, pukul 19.00 WIB, seperti dilansir Tribun-timur.com dari Instagram @blokpolitikpelajar.

Ade Armando terima ajakan debat terbuka dengan Blok Politik Pelajar menyoal Kritik BEM UI yang menyebut Jokowi adalah King of Lip Service.



Tantangan debat terbuka diajukan oleh Blok Politik Pelajar (BPP) pada Minggu, (27/06), malam, setelah Ade Armando mengkritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI yang mengunggah foto dan kritikan terhadan Presiden Jokowi.



Debat terbuka tersebut akan dilaksanakan, pada:



Senin, 28 Juni 2021

Pukul 19.00 WIB - selesai

Melalui Zoom Cloud Meetings (kuota terbatas) dan Live Streaming YouTube



Menghadirkan:

1. Ade Armando (Dosen Komunikasi Universitas Indonesia)

2. Delpedro Marhaen (Blok Politik Pelajar)



Moderator: Bagja Hidayat (Jurnalis Tempo)



Link Zoom: https://bit.ly/KebebasanSipilDemokrasi



Live YouTube Hersubeno Point



Salam,

Blok Politik Pelajar



Narahubung: +62 856-9153-7204 (Mift)," demikian caption pada postingan Instagram @blokpolitikpelajar.

Penelusuran Tribun-timur.com, Ade Armando sendiri tak memposting di akun Twitter-nya bahwa dia sudah menerima tantangan tersebut.

Postingan terakhirnya masih tanggapan soal undangan debat terbuka BPP yang salah menyebut jabatannya, serta memberikan sejumlah syarat untuk debat tersebut.

