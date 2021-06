Makan Pizza Sepuasnya di Swiss-belinn Panakkukang, Hanya Rp 125 Ribu Per Pax

General Manager (GM) baru Swiss-belinn Panakkukang Roheman (kiri), Marcom Manager Mimi (tengah) dan Food & Beverage Manager Irfan (kanan) saat bertandang ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/6/2021) siang.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pecinta kuliner di Makassar dan sekitarnya kembali dimanjakan dengan inovasi baru dari Hotel Swiss-belinn Panakkukang Makassar.

Berbagai sajian menu dihadirkan untuk memanjakan lidah tamu dan pengunjung setianya.

Salah satunya, La Pizza Original khas Italia yang otentik.

Pizza andalan hotel ini lebih krispi karena dipanggang di tungku menggunakan kayu bakar.

Berbagai varian rasa ditawarkan, yakni manis maupun asin.

Apalagi, manajemen menghadirkan promo All You Can Eat Pizza Buffet.

Melalui program tersebut, pengunjung dapat mencicipi aneka Pizza sampai puas mulai pukul 10.00 Wita hingga 15.00 Wita.

Food & Beverage Manager Irfan Saputra mengatakan, harganya hanya Rp 125 ribu per orang.

"Selain pizza, dengan harga tersebut sudah termasuk salad bar, dessert station dan soft drink," katanya saat bertandang ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/6/2021) siang.

Karena itu, Irfan mengajak masyarakat mencicipi menu Pizza Buffet ini setiap hari di lantai 2 Hotel Swiss-belinn Panakkukang Makassar.