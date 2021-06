Aneka Sajian Kambing Hanya Rp 100 Ribu di Hotel Swiss-belinn Panakkukang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk survive tentu butuh inovasi.

Hal tersebut menjadi kunci hotel bisa tetap eksis di tengah situasi Pandemi Covid-19 ini.

Wajar saja jika beragam promo dihadirkan untuk menarik perhatian tamu dan pengunjung.

Seperti yang dilakukan Hotel Swiss-belinn Panakkukang Makassar.

Spesial Juni 2021, deretan promo apik dihadirkan, khususnya di Food & Beverage.

Salah satunya bertajuk Oh My Goat.

Dengan kemasan All You Can Eat And Cooking Goat, pecinta aneka sajian kambing di Makassar hanya membayar Rp 100 ribu per orang.

Demikian disampaikan Marcom Manager Mimi.

"Ada kambing guling, tongseng kambing, gulai kambing, nasi goreng kambing, dessert dan soft drink," katanya saat bertandang ke Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/6/2021) siang.

Sajian ini bisa dinikmati setiap hari Rabu dan Kamis mulai pukul 19.00 Wita hingga 22.00 Wita.