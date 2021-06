Wow! The Penthouse 3 Capai Rating Paling Tinggi Dari Drama Korea Terbaru Juni 2021

TRIBUN-TIMUR.COM- Tribuners yuk cek rating tiga drama korea terbaru pasca tayang pada episode perdana.

Baru-baru ini, JTBC merilis Drama Korea bergenre romantic Nevertheless.

Nevertheless adalah drama korea romantis yang memasangkan Song Kang (pemain Love Alarm, Sweet Home) dengan Han So Hee (pemain The World of the Married).

Nevertheless menampilkan cerita cinta mahasiswa seni rupa.

Berdasarkan Nielsen Korea, episode perdana Nevertheless pada Sabtu (19/6) meraih rating 2,2 persen di JTBC.

Sementara itu, www.imdb.com merilis rating Nevertheless mencapai 8,3 dari skala 10.

Cantik dan ganteng, Han So Hee memamerkan chemistry manisnya bersama Song Kang di sepanjang acara preskon drakor NEVERTHELESS yang digelar hari ini, Jumat (18/6). Hak Cipta: JTBC, Courtesy of Netflix/sry (JTBC, Courtesy of Netflix/sry)

Baca juga: Drama Korea Romantis Nevertheless Kisahkan Perempuan Alami Pengalaman Buruk Hingga Tak Mau Bercinta

Drama Korea yang juga tayang di Netflix ini mengadaptasi webtoon populer.

Sementara itu, drama Korea terbaru Voice 4 lebih unggul dari Nevertheless.

Episode kedua drama Korea thriller dan kriminal ini meraih rating 3,2 persen di tvN.

Selanjutnya adalah drama Korea terbaru Love (ft. Marriage and Divorce) 2.