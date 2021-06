Drama Korea Romantis Nevertheless Kisahkan Perempuan Alami Pengalaman Buruk Hingga Tak Mau Bercinta

Cantik dan ganteng, Han So Hee memamerkan chemistry manisnya bersama Song Kang di sepanjang acara preskon drakor NEVERTHELESS yang digelar hari ini, Jumat (18/6). Hak Cipta: JTBC, Courtesy of Netflix/sry

TRIBUN-TIMUR.COM- Nevertheless menjadi Drama Korea yang dinanti-nantikan oleh para penggemar.

Dalam drama korea terbaru 2021 Nevertheless mengikuti perjalanan kisah hubungan Park Jae Uhn (Song Kang) dan Yoo Na Bi (Han Soo Hee).

Song Kang saat ini berada di bawah naungan agensi Namoo Actors.

Dia tampil pertama kali di televisi pada tahun 2017 ketika membintangi drama komedi romantis berjudul The Liar and His Lover dengan peran sebagai Baek Jin Woo, teman masa kecil Soorim (Joy).

Kemudian pada tahun 2018 dia resmi debut di layar lebar dengan membintangi film Beautiful Vampire.

Song Kang kemudian berakting di drama keluarga Man In the Kitchen yang berjumlah 50 episode.

Baca juga: Cerita Drama Korea Here is My Plan: Lelaki Dewasa Temui Perempuan Jadi Pencopet Pasca Putus Sekolah

Sementara itu, Han Soo Hee ini terkenal sejak perannya sebagai Putri Mahkota di drama 100 Days My Prince.

Sebelum berperan di drama tersebut, So Hee mengawali karier di tahun 2017 dengan bermain sebagai figuran dalam drama Reunited Worlds (2017).

Ia juga muncul di video klip SHINee berjudul Tell Me What To Do pada 2016.

Setahun setelahnya, ia mendapat peran utama di drama Money Flower dan 100 Days My Prince (2018) bersama salah satu personiel EXO, Do Kyung Soo.