Barbeque di Whiz Prime Hasanuddin Hanya Rp 75 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Whiz Prime Hasanuddin Makassar menyediakan paket Barbeque.

Mengusung tema BBQ DAY, program ini dijadwalkan setiap Sabtu.

Tamu dan pengunjung bisa menikmatinya pada pukul 18.00 hingga 21.00 Wita.

Bertempat di Swimming Pool lantai 3.

Dari segi harga, dibanderol Rp 75 ribu per pax.

"Ini paket Barbeque all you can eat. Jadi bisa makan sepuasanya," kata Sales dan Marketing Manager, Khalsum kepada tribun-timur.com, Senin (20/6/2021) sore.

Menu yang disajikan pun beragam.

"Bisa dipilih sesuai selera," ucapnya.

Beberapa diantaranya, Nasi Putih, Noodle (Mie/Bihun/Kwetiauw), Mix Vegetables, Fritters (Gorengan).

Untuk Barbeques terdiri dari Sosis, Sate Ayam, Sate Daging, Jagung Bakar, Hati Ampela, Chicken Wing, Terong Bakar.