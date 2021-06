All U Can Eat Chillin & Grillin Ala Aston Makassar Hotel Mulai Rp 180 Ribuan

All You Can Eat, Chillin & Grillindi Aston Makassar Hotel & Convention Center Jl. Sultan Hasanuddin No.10, Kota Makassar, Jumat (18/6/2021).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Untuk kamu yang doyan makan dalam porsi besar, wajib untuk mencari restoran dengan konsep All You Can Eat atau makan sepuasnya.

Beberapa hotel di Kota Makassar kembali menghadirkan All You Can Eat, salah satunya Aston Makassar Hotel & Convention Center Jl. Sultan Hasanuddin No.10, Kota Makassar.

Setiap hari Jumat, Aston Makassar akan menyuguhkan ratusan menu yang dapat dinikmati sepuasnya.

Berada di lantai 20, Hall & Dining yang juga akan memanjakan pengunjung dengan view 360%.

Mulai memandang indahnya Pantai Losari dan suasana perkotaan.

Food & Beverage Aston Makassar Hotel, M. Zubair mengatakan All U Can Eat Chillin & Grillin mulai dihadirkan sejak 11 Juni 2021.

"Setiap Jumat hingga Agustus 2021. Jika antusias warga Makassar dengan Chillin & Grillin bagus dan terus meningkat, tentu kami akan perpanjang event ini," katanya saat ditemui Tribun Timur, Jumat (18/6/2021) malam.

Jumat di pekan kedua ini, antusias pengunjung masih terus terlihat.

"Pekan pertama yang hadir sekitar 70-an dan di pekan kedua sekitar 60-an," ujarnya.

Ratusan menu dihadirkan di antaranya aneka seafood, ayam, sirloin, Ribeye, roasted duck (bebek panggang) dan roasted lamb (daging kambing panggang).