Albert Einstein Ternyata Pernah Ditawari Jadi Presiden Israel, Jawabannya Ditulis dalam Sebuah Surat

TRIBUN-TIMUR.COM - Siapa yang menyangka jika Ilmuwan Albert Einstein pernah ditawarkan menjadi Presiden Israel.

Namun Einstein dengan tepat menolak keras menjadi pemimpin negara Zionis itu.

Kekerasan menjelang kelahiran Israel lah yang membuat Einstein muak.

Tidak diragukan lagi, hal tersebut menjadi faktor utama alasannya menolak tawaran untuk menjadi Presiden Israel.

Tawaran itu diajukan padanya di tahun 1952 oleh Perdana Menteri pendiri negara bagian, David Ben-Gurion,

Einstein percaya menjadi Presiden Israel akan bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pasifis.

Dalam sebuah surat singkatnya, Einstein memperingatkan tentang "malapetaka terakhir" yang dihadapi Palestina di tangan kelompok teror Zionis.

Surat itu ditulis kurang dari 24 jam setelah munculnya berita tentang pembantaian Deir Yassin di Yerusalem Barat pada April 1948.

Sebulan kemudian, Inggris mengakhiri kekuasaan Mandat mereka di Palestina dan Israel muncul.

Surat yang diketik Einstein ditujukan kepada Shepard Rifkin, Direktur Eksekutif American Friends of the Fighters for the Freedom of Israel yang berbasis di New York.