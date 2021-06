Suara Mikha Tambayong Akan Terdengar di Film Raya And The Last Dragon

TRIBUNTIMUR.COM - Gadis berdarah Manado, Sulawesi Utara, Mikha Tambayong, dilibatkan oleh Disney Indonesia untuk mengisi suara karakter film animasi Raya And The Last Dragon.

Film ini akan hadir di Indonesia dalam versi bahasa Indonesia.

Mikha akan mengisi suara Raya, Ayu mengisi suara Sisu dan Eva akan mengisi suara Namaari.

Ketiganya pun mengaku sangat kaget dan tak menyangka ketika mendapat tawaran mengisi suara di Raya And The Last Dragon.

"Pas aku ditawarin voice audition langsung mau, nggakpakai pikir 2 kali," kata Mikha Tambayong dalam jumpa pers virtual, beberapa waktu lalu.

"Habis itu aku dapat peran Raya dan pastinya happy banget sih," lanjutnya.

Sementara itu Ayu Dewi yang mengisi suara Sisu seekor naga yang menjadi sahabat Raya, merasa ini adalah sebuah berkah dan keajaiban.

Mikha Tambayong (Instagram@miktambayong)

"Buat aku itu kayak miracle. Itu rasanya berkah banget sih," ungkap Ayu Dewi.

"Sempet penasaran wah jadi siapa ya, ternyata Sisu, wah naga," lanjutnya.

Eva Celia sebagai Namaari mengaku sangat terkejut namanya bisa masuk dalam kriteria pengisi suara.