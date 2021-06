All U Can Eat di Skypool BBQ Claro Makassar, Nikmati Sepuasnya Steak, Ada Diskon Sampai 50 persen

TRIBUNTIMURKULINER.COM - All You Can Eat (AYCE) merupakan salah satu konsep restoran yang cukup digemari masyarakat Indonesia saat ini, tak terkecuali Kota Makassar.

Konsep AYCE ini adalah makan sepuasnya dengan makanan prasmanan yang dapat diambil sendiri.

Restoran AYCE telah tersebar di Kota Makassar, dengan menawarkan harga hingga rasa yang bersaing.

Kini restoran AYCE tak hanya untuk barbeque dan shabu-shabu, semakin kesini konsep AYCE berlaku untuk berbagai kuliner.

Seperti AYCE yang ditawarkan Claro Makassar dalam event Skypool BBQ.

Skypool BBQ merupakan event tahunan Claro Makassar yang menyuguhkan ratusan menu tradisional hingga Western yang siap memanjakan lidah para penggunjung.

Kamu dapat menikmati AYCE di lantai enam hotel Jl Claro Makassar AP Pettarani, Kota Makassar.

Ratusan menu disuguhkan untuk memanjakan lidah, Chicken Shawarma, Chop, Sirloin Steak, Tenderloin Steak, Kakap Fillet, udang, cumi dan aneka ikan.

Ada juga mie ayam, aneka roti dan kue serta puding.

Untuk harga perpaxnya sendiri dibanderol Rp 198 ribu. Dengan harga tersebut, pengunjung sudah dapat menikmati ratusan menu atau All You Can Eat di Skypool BBQ.