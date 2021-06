Didepak dari Timnas, Nurhidayat Gabung ke Klub Milik Atta Halilintar AHHA PS Pati FC

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Setelah didepak dari Timnas Indonesia, Nurhidayat resmi gabung ke AHHA PS Pati FC.

AHHA PS Pati FC sendiri merupakan klub milik youtuber Atta Halilintar.

Klub itu baru diperkenalkan Atta melalui Instagramnya, @attahalilintar, Jumat (4/6/2021).

Nurhidayat diperkenalkan bergabung di AHHA PS Pati PC, Kamis (10/6/2021).

Itu melalui Instagram resmi AHHA PS Pati PC, @ahhaps.fc.

"Our lord is coming. Welcome Nurhidayat," tulisnya di keterangan video.

Nurhidayat baru-baru ini ramai diperbincangkan usai dipulangkan dari Timnas karena melakukan tindakan indisipliner.

Mantan pemain PSM ini dipulangkan ketika persiapan jelang menghadapi laga Kualifikasi Piala Dunia 2022.

Atas kejadian itu, Nurhidayat pun meminta maaf.

Hal tersebut disampaikannya melalui Instagram pribadinya, @nurhidayatnh32 pada Kamis (3/6/2021).