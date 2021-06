Promo HAP Alfamidi Pekan ini, Tebus Murah Hingga Beli 2 Gratis 1

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Alfamidi kembali menghadirkan promo Hemat Satu Pekan (HAP), 7-13 Juni 2021.

Ada juga promo Rekomendasi Produk Mingguan (RPM) dan Promo Hemat Pekan Ini (PHP-in).

Marketing Manager Alfamidi Sulselbar, Bachry Baharuddin mengatakan, ketiga promo ini bisa jadi pilihan apik pekan ini.

"Waktunya belanja super hemat di Alfamidi," ujar dia, Selasa (8/6/2021).

Adapun promo menarik tersebut ialah, tebus murah ABC Kecap Manis 520 ml hanya Rp 16.900.

Kemudian Kraft Cheddar 165gram Rp 19.900.Teh Tong Tji 25’s beli dua gratis 1.

Demikian pula dengan produk kecantikan, Hand and Body Lotion Marina All Variant Refill 180ml/ 200ml Rp 6.900, Zen Body Wash Shiso and Seasalt/ Sulphur/ Sandalwood refill 450ml Rp 19.900.

Tisu Wajah Paseo Baby 130’s Rp 17.500.

Alfamidi Detergen 800ml Rp 13.900, SoKlin Liquid Detergen Sakura/ White&bright/Blue, Pink, Violet Refill 750ml/800ml Rp 15.900.

Produk lainnya, Wipol Pembersih Lantai Karbol Lemon/ Sereh dan Jeruk/ Lavender Refill 750ml/800ml Rp 16.500.