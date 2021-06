Raya and The Last Dragon Libatkan Artis Indonesia Isi Suara, Simak Sinopsisnya

Film Raya and The Last Dragon 2021 Bahasa Indonesia

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Artis Indonesia dilibatkan dalam film karya Disney.

Diantaranya Ayu Dewi dan Mikha Tambayong yang berkesempatan untuk bisa turut andil menjadi pengisi suara pada karakter yang ada di film tersebut.

Film berjudul Raya and The Last Dragon pun telah bisa disaksikan di tanah air.

Dilansir dari Kompas.com, film Disney Raya and Last Dragon merupakan cerita yang terinspirasi dari keindahan alam serta kekayaan budaya khas Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Nah, Film yang disutradarai oleh Carlos Lopez Estrada dan Don Hal ini tayang di Indonesia sejak tanggal 3 Maret 2021.

Film Raya and The Last Dragon bisa anda nonton melalui beberapa platform streming seperti Disney Plus, Youtube Film, dan aplikasi streaming lainnya.

Kini anda bisa menonton film tersebut dalam bahasa Indonesia di aplikasi disney+ hotstar.

Sinopsis

Dalam banyak film, naga digambarkan sebagai makhluk mitologi yang menyeramkan.

Naga akrab dengan tokoh jahat yang akan menghancurkan apapun dengan semburan api dari mulutnya.