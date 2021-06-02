BREAKING NEWS: Hari Ini KPK Periksa 4 Saksi Kasus Nurdin Abdullah, Termasuk Andi Sudirman Sulaiman

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Hari Ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan periksa 4 saksi terkasit kasus suap Nurdin Abdullah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui progres perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Suap Infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Juru Bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, pada Rabu (2/6/2021) kembali dijadwalkan pemeriksaan oleh Tim Penyidik KPK.
"Hari ini (2/6) dijadwalkan pemeriksaan saksi tsk NA dalam dugaan perkara TPK Suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021," kata Ali Fikri via pesan WhatsApp, Rabu (2/6/2021).
Keempat saksi tersangka NA yakni dua wiraswasta, satu ibu rumah tangga dan satu Pejabat Linkup Pemprov Sulsel.
"M FATHUL FAUZY NURDIN WIRASWASTA, MEIKEWATI BUNADI ibu rumah tangga, YUSUF TYOS WIRASWASTA dan ANDI SUDIRMAN SULAIMAN PLT GUBERNUR SULSEL," ujar Ali Fikri.
Di mana keempat saksi tersebut diperiksa?
"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan," jelasnya. (*)
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