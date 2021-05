Soal JKN di Sulsel, Sekprov: Cara-cara Kita Harus Sama dengan Pusat

Humas Pemprov Sulsel

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Abdul Hayat Gani, saat menghadiri Kelas Konsultasi Implementasi Perpres No 64 Tahun 2020 dan regulasi turunannya, yang dihadiri Kedeputian Wilayah Sulselbartramal, yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Jl Andi Djemma Makassar, Senin (2452021).