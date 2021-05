Birgaldo Sinaga Berpulang Tinggalkan Istri dan Putri Kecil, Denny Siregar Ajak Donasi, 'Beliau Baik'

TRIBUN-TIMUR.COM -- Pegiat media sosial Denny Siregar mengajak sahabat-sahabatnya berdonasi atas berpulangnya sahabat seperjuangan Birgaldo Sinaga.

Sosok Birgaldo Sinaga meninggalkan seorang istri dan gadis yang beranjak remaja.

Birgaldo sudah banyak membantu orang..

Sudah saatnya kita membantu orang yang dia tinggalkan, seorang istri dan anak tunggalnya. Rekening donasi ini dikelola dr otto rajasa, orang saya kenal..

Selamat jalan, kawan... Nomor rekening donasi atas nama dr Otto Rajasa sahabat almarhum di 1490005420700.

Kepergian Birgaldo Sinaga menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Sepekan terakhir, Birgaldo Sinaga berjuang melawan Covid-19 yang menggerogoti tubuhnya.

Unggahan terakhir pegiat media sosial itu pertanda pegiat media sosial itu tak kuat bertahan melawan Corona Virus Disease?

RIP Birgaldo Sinaga bersama sahabat-sahabatnya Niluh Djelantik, Denny Siregar dan Abu Janda (FACEBOOK)

Ungkapan duka cita terus mengalir lewat akun media sosialnya di Facebook maupun Instagram.

"I love you so much mami dan anakku Kathrine.

Maafkan kalo papi selalu buat salah ya. Meniggalkan kalian selalu."

Di atas postingan terakhir pegiat media sosial Birgaldo Sinaga di akun media sosialnya.