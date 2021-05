Samsung Luncurkan Smart TV Premium dan Lifestyle Terbaru, Simak Fitur Canggih dan Harganya

TRIBUN-TIMUR.COM - Buat Anda penyuka hiburan, Samsung menghadirkan TV dengan kualitas tinggi, untuk menjamin pengalaman menonton yang tak tertandingi dan kualitas sound yang imersif dipadu desain mutakhir untuk konsumen Indonesia.

Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan Neo QLED 8K TV, Kamis (6/5/2021).

Peluncuran dirlakukan secara virtual, dan menghadirkan President Samsung Electronics Indonesia, Yoonsoo Kim.

Samsung juga memperkuat jajaran Lifestyle TV agar semakin mendukung bermacam gaya hidup dan passion, mulai dari The Sero pendukung mobile entertainment, The Frame, The Serif,dan yang terbaru The Premiere, proyektor laser 4K yang menghadirkan pengalaman sinematik di rumah.

Eco Packaging

Samsung Electronics juga mengambil langkah untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan menerapkan eco-packaging untuk semua Lifestyle TV dan sebagian besar produk Neo QLED TV pada tahun 2021, serta menghadirkan remote control yang bertenaga solar cell.

Eco-packaging dapat berkontribusi mengurangi 10.000 ton emisi gas rumah kaca setiap tahun dan penggunaan Solar Cell remote control setara dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 14.000 ton selama tujuh tahun penggunaan TV.

“Dengan pergeseran gaya hidup di mana rumah berperan menjadi kantor, sekolah, pusat kebugaran, dan banyak lagi, konsumen menginginkan pengalaman yang lebih maksimal dengan TV mereka.

Samsung sebagai pemimpin pasar televisi mendefinisikan kembali peran TV untuk memenuhi kebutuhan, kebiasaan, dan minat konsumen, kapanpun dan di mana pun.

Screens for All, Screens for Everyone – kami hadirkan rangkaian televisi terlengkap untuk pengalaman terbaik bagi semua, apapun aktivitas, aspirasi, dan passion mereka, sambil selangkah lebih maju dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” jelas Yoonsoo Kim, President, Samsung Electronics Indonesia.