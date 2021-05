FOTO: The Watch Co TSM Makassar Diskon 60 Persen

TRIBUN-TIMUR.COM/MUHAMMAD ABDIWAN

Staf memperlihatkan aneka koleksi jam tangan di The Watch Co TSM, Sabtu (1/5/2021). Dapatkan diskon Ramadhan Special diskon hingga 60 % dari dari tenant the Watch Co. yang terletak di Ground Floor, Trans Studio Mall Makassar. Tenant yang satu ini menawarkan kebutuhan fashion pria dan wanita yang fokus pada jam tangan original dari sejumlah brand ternama. Tribun timur/Muhammad Abdiwan