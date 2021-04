Profil Rimar Callista Juara Indonesian Idol 2021, Berhasil Singkirkan 37 Ribu Peserta

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Rimar Callista sukses menyabet gelar Juara Indonesian Idol 2021 setelah berjuang keras di kompetisi menyanyi terbesar di Indonesia itu.

Ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol Spesial Season telah mendapatkan juaranya, Senin (26/4/2021) dini hari.

Rimar Callista berhasil mengungguli pesaingnya, Mark Natama, dan dinobatkan sebagai Indonesian Idol.

"The winner of Indonesian Idol Special Season is Rimar," kata pembawa acara Indonesian Idol, Boy William saat mengumumkan Rimar sebagai pemenang Indonesian Idol Spesial Season.

Mendengar pengumuman Boy, Rimar sontak bersujud syukur di atas panggung atas kemenangannya.

Rimar telah mengalahkan 37 ribu peserta Indonesian Idol.

Penampilan Rimar Callista memang membuat para juri Indonesian Idol Spesial Season terpukau.

Di malam Grand Final Result ini, Rimar membawakan lagu ‘Vision of Love’ yang dipopulerkan Mariah Carey.

Rimar menyanyikan lagu tersebut dengan spektakuler, semua juri pun memberikan standing ovation.

Bahkan, Maia Estianty sampai naik ke atas meja karena penampilan spektakuler Rimar malam ini.