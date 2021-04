Status KRI Nanggala 402 On Eternal Patrol/ Patroli Abadi, Berikut Daftar 53 Kru Kapal Selam Naggala

Kru KRI Nanggala 402. Status KRI Nanggala 402 dinyatakan On Eternal Patrol atau Patroli Abadi.

Apa itu on eternal patrol?

Istilah ini ramai setelah KSAL mengumumkan status KRNI Nanggala-402 tenggelam.

Saat kapal selam hilang, ditetapkan status "eternal patrol", seperti status kapal selam KRI Nanggala-402, yang hilang pada Rabu (21/4/2021).

Istilah eternal patrol telah dikenal sejak Perang Dunia II.

Ketika kapal selam meninggalkan pelabuhan dan kembali setelah selesai, disebut patroli.

Namun, ketika kapal selam hilang dan tidak berhasil pulang ke pelabuhan, patroli yang terjadi disebut "abadi" atau eternal patrol.

Menurut catatan We Are The Mighty, sejak Perang Dunia II, sejumlah negara telah kehilangan kapal selam mereka.