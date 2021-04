Ini 30 Ucapan Hari Kartini dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok untuk Status WhatsApp, FB, IG

TRIBUN-TIMUR.COM - Hari ini, 21 April 2021 dirayakan sebagai Hari Kartini.

Hari ini merupakan hari kelahiran salah satu pahlawan dan juga pejuang emansipasi wanita di Indonesia Raden Ajeng Kartini atau RA Kartini.

Di momen mengenang jasa-jasanya, tak ada salahnya mengirimkan doa dan ucapan terkait RA Kartini.

Bisa dikirim atau menjadi status di media sosial Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter

Ini 30 Ucapan Hari Kartini 21 April dalam Bahasa Inggris dan Indonesia, Cocok untuk WhatsApp, FB, IG

1. Happy Kartini Day for you and Hope you always be the better women for Indonesia. Make sweet our the homeland. Do not be the one who weak and still feel comfortable with discrimination.

(Selamat Hari Kartini untuk Anda dan semoga anda Selalu menjadi wanita yang lebih baik untuk Indonesia. Membuat manis tanah air kita. Jangan menjadi orang yang lemah dan masih merasa nyaman dengan diskriminasi).

2. Thank you for making me the one who love you. Hope you become Kartini more than in the past time, and always be Kartini in my heart.

(Terimakasih telah membuat aku menjadi seseorang yang mencintai kamu. Semoga kamu menjadi Kartini lebih dari yang lalu, dan selalu menjadi Kartini di hatiku).

3. There is never be the beautiful life without you in my life. Thanks for becoming Kartini in my life. Happy Kartini's Day