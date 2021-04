Babak Pertama Berakhir, Skor PSM vs Persija 0-0, 6 Kartu Kuning

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Babak pertama PSM Makassar atas Persija Jakarta di semifinal Piala Menpora 2021 selesai.

Hasilnya skor masih 0-0.

Leg pertama ini digelar di Stadion Maguwoharjo, Kamis (15/4/2021) malam.

Pertandingan berjalan dengan sengit.

Di babak pertama ini, sebanyak 6 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Hamim.

Ada 3 untuk pemain PSM, yakni Sutanto, Erwin Gutawa dan Zulkifli Syukur.

Dari Persija pun ada 3 kartu kuning yakni Marc Klok, Yann Motta, dan Marco Motta.

Beberapa peluang dimiliki oleh kedua tim.

Namun sayang, hingga pluit terkahir babak pertama skor masih 0-0.

Berikut daftar susunan pemain PSM vs Persija leg pertama, Kamis (15/4/2021):

PSM: Hilman Syah, Erwin Gutawa, Hasyim Kipuw, Zulkifli Syukur, Abdul Rahman, M Arfan, Rizky Eka Pratama, Rasyid Bakri, Saldy, Sutanto Tan, Yakob Sayuri.

Persija: Andritany Ardhiyasa, Marco Motta, Otavio Dutra, Yann Motta, Marc Klok, Novri Setiawan, Osvaldo Ardiles Haay, Ramdani Lestaluhu, Rohit Chand, Heri Susanto, Marko Simic.

Head to Head Persija Vs PSM

Hasil Persija di Piala Menpora 2021

22/03/2021: Persija Vs PSM 0-2

27/03/2021: Borneo FC Vs Persija 0-4

31/03/2021: Persija Vs Bhayangkara FC 2-1

10/04/2021: Persija Vs Barito 1-0

Hasil PSM di Piala Menpora 2021

22/03/2021: Persija Vs PSM 0-2

27/03/2021: PSM Vs Bhayangkara FC 1-1

31/03/2021: Borneo FC Vs PSM 2-2

09/04/2021: PSIS Vs PSM 2-4