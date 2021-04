All The Time Band Ekskul Band SMK Telkom Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - All The Time Band, merupakan salah satu band pelajar yang berasal dari SMK Telkom Makassar.

All The Time yang berarti “Semua Waktu” dengan motto ‘everytime we will be solid, everytime we are ready when needed, and all the time we will show our best’.

All The Time sendiri resmi terbentuk pada tanggal 19 Maret 2019.

Awalnya, band ini terbentuk sejak Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (2018), sewaktu para personil masih duduk dibangku kelas X SMK.

Band yang dulunya disebut “Stelk Band” hanya beranggotakan 4 personil (Raditya dan Amaliah sebagai vocalist, Amrul sebagai guitarist, dan Louis sebagai drummer).

Setelah berpartisipasi dalam ajang mewakili penampilan ekskul sekolah Joshua bergabung pada “Stelk Band”.

Semenjak Joshua resmi bergabung, Stelk band berubah nama menjadi “All The Time Band”.

Tak hanya itu, Amaliah yang awalnya adalah seorang vocalist beralih posisi menjadi seorang bassist.

All The Time Band menyumbangkan banyak prestasi di sekolah. Kompetisi yang sangat berkesan bagi band ini kompetisi Smartfren Wow Carnaval 2019 yang diadakan oleh Smartfren.

Kompetisi yang mendatangkan bintang tamu ternama seperti D’Masiv dan musisi-musisi lokal.