Sambut Ramadan, Gerai Busana Nipah Bertabur Diskon

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Menyambut bulan suci Ramadan, sejumlah fesyen merek (brand fashion) ternama yang memiliki gerai di Nipah Mall menawarkan promo menarik untuk para konsumen.

Selain memberikan potongan harga menarik, ada juga penawaran spesial berupa promo cashback untung pelanggan setianya.

Beberapa brand fashion ternama yang memberi penawaran menarik di antaranya Bellagio, Planet Surf, Hava, Gaudi, Wacoal,Manzone, Bata, Jrep dan masih banyak lagi lainnya.

Salah satunya HAVA yang mengusung konsep keanakmudaan, HAVA menawarkan koleksinya seperti hijab, blouse, outer, dan celana sampai setengah harga.

Dress Muslim dapat dibanderol Rp 208 ribu dan jilbab seharga Rp 60 ribu saja.

Rok tutu Rp 110 ribu dari harga sebelumya Rp 259 ribu, Rok plisket glitter Rp 98 ribu sudah hemat 50 persen.

Untuk produk Gaudi kebanyakan merupakan produk indie dan bergaya muda,diberikan diskon sebesar 70 persen mulai harga Rp 50 ribu.

Planet Surf menawarkan Sale Up To 50 persen untuk setiap pembelian merk Spyderbilt, Insight, Juice Ematic, Planet Surf Clothing, No Fear, Volcom,Rip Curl dan Dragon.

Sementara Jrep diskon up to 70 persen dengan penawaran spesial mulai Rp 60 ribu.

Seperti tony cropnya mulai senilai R 60 ribu, beli 2 baju akan mendapatkan diskon 10 persen.

Sedangkan Wacoal salah satu lini pakaian dalam wanita menghadirkan diskon hingga 50 persen untuk item tertentu.

Kemudian Manzone beri cashback Rp 100 ribu untuk minimal pembelanjaan Rp 400 ribu khusus pengguna member.

Hal lainnya di ungkapkan oleh salah seorang pengunjung Mall Nipah, Theresa ia menjelaskan potongan harga selalu menggiurkan.

" Banyak diskon yang menggetarkan dompet tapi tidak buat menipis apalagi bisa menambah koleksi pakaian untuk dipakai saat kantoran dengan berbagai warna yang sangat soft," tuturnya, Jumat (9/42021). (*)